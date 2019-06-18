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18.06.19 14:12

Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду

Столичным патрульным удалось установить личность предполагаемого водителя автомобиля Mercedes, который выехал на пешеходный мост, однако получить объяснения такого поступка пока не удалось, поскольку он избегает общения с полицейскими.

Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель "Мерседеса" избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если он не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, поскольку он предупрежден о его рассмотрении установленным законом способом", - отметили в пресс-службе.

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Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения. Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом водительских прав за езду в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Более подробная информация по данному инциденту будет после дачи объяснений водителем.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Заезд на пешеходный мост в Киеве: предполагаемый водитель Мерседеса избегает общения с полицейскими и был ранее лишен прав за пьяную езду 01

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