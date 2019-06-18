Обмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.

Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

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Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.