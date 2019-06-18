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18.06.19 14:03

От визита Зеленского зависит подход Германии и Франции к судьбе оккупированных украинских территорий, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от визитов президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию зависит намерение этих стран в дальнейшем отстаивать территориальную целостность Украины.

От визита Зеленского зависит подход Германии и Франции к судьбе оккупированных украинских территорий, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - заявил Климкин.

Он также подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше.

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"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - подытожил Климкин, отметив, что Меркель "поддерживает Украину более упорно, чем кто-либо другой в немецкой политике и бизнесе. Не просто последовательно, а именно упорно". 

От визита Зеленского зависит подход Германии и Франции к судьбе оккупированных украинских территорий, - Климкин 01

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