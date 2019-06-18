Представление Зеленского об отставке Луценко безосновательно, - глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Кожемякин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Комитета Рады по правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета ВР во вторник в Киеве

"В подкомитете, который рассматривает (представление по Генпрокурору. - Ред.), много дискуссий. Он категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается на две нормы, которые есть в статье 42 закона о Генеральной прокуратуре, который мы принимали вместе с нашими партнёрами", - сказал глава комитета Кожемякин.

Он пояснил, что закон разрешает уволить Генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам.

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"Нет выводов КДКП. Ни президент не запросил, ни Вы, как председатель Верховной Рады, не запросили. Сегодня 90% членов комитета не будут голосовать за этот документ. Если завтра его поставят (в повестку дня комитета. - Ред.), они не придут и кворума не будет. У нас патовая ситуация", - сказал Кожемякин.

Он предложил, чтобы парламент рассмотрел представление о даче согласия на увольнение Луценко без рассмотрения этого вопроса в комитете.

В свою очередь председатель парламента Андрей Парубий отметил, что в вопросе отставки Генпрокурора политическая целесообразность превалирует над юридическим обоснованием.

"Закон определяет исключительный перечень обстоятельств (для отставки Генпрокурора. - Ред.). Ни одно из этих обстоятельств в представлении не приведено...Я понимаю профессиональных людей в комитете. Они действительно в патовой ситуации, потому что ни одна из этих норма не названа", - сказал спикер.

Он высказал мнение, что комитету следует вернуть представление о согласии Рады на увольнение генпрокурора субъекту внесения и рекомендовать привести в соответствие с законом.



11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего Генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.



Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

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