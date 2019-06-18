Никаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя Председателя Верховной Рады Украины по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ. Этот запрос подавался через рассмотрение в КСУ представления 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Указа Президента № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

"Что касается заявлений Председателя ВР Андрей Парубий о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 г. (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, Председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019 г.", - отметил Вениславский.

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Таким образом, как отметили в АП, последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".