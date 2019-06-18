"Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.
"Европейская Cолидарность" надеется, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.