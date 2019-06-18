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18.06.19 14:18

"Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Партия "Европейская Cолидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

"Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017-м президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

"Европейская Cолидарность" надеется, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.

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