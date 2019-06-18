Если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк во время презентации исследования ЕБА "Барометр счастья в Украине" в рамках мероприятия "Трудовая миграция: вызов для Украины".

По его мнению, дешевое "длинное" финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией.



Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что отказ государства от экономического протекционизма ослабляет позиции украинских производителей на мировых рынках. Так во время дискуссии с первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым Олег Бахматюк отметил, что политика здорового экономического протекционизма и лоббирования интересов национального бизнеса проводят наиболее экономически развитые государства мира, а для Украины такая политика необходима, чтобы создать равные условия на внешних рынках с производителями из других стран. "Мы же не можем сказать, что Соединенные Штаты Америки стали менее глобальным игроком в мире от того, что последние четыре года они проводят политику экономического протекционизма и имеют наилучшие показатели экономического роста. Плохо это или хорошо точно для территории, где самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет? Это точно хорошо", заявил Бахматюк, сообщает OBOZ.



По мнению владельца "Укрлендфарминг", если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет вынужден идти из целых отраслей экономики, закрывать предприятия, так как окажется в неравных условиях на рынках с производителями других стран. "Максим Нефедов один из тех людей, которые сделали очень много для дерегуляции, это супер. Я согласен только с минимальным фактом вмешательства государства в деятельность, но не с безответственностью. Для чего нам тогда государство? Нам государство для того, чтобы оно производило стратегию и реагировала на базовые вещи. И то, что говорит Максим - "welcome, мы идем и Европу, отрываются двери. Ребята, конкурируйте!". Мы готовы, только на равных условиях. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулирующие вещи, которые там, в Европе. Мы можем приводить примеры тех же прибалтийских стран - там все хорошо, они потеряли свою экономику, но получили компенсацию. Нет сейчас этого компенсатора в Украине, она не становится членом ЕС, чтобы получить компенсацию хотя бы для каждого украинца, не для экономики. Мы подняли за 2 года на 90% заработную плату, то что говорит Максим: "ребята, работайте". Мы просто видим, что некоторые отрасли как бизнес мы будем поэтапно закрывать, хотим мы этого или не хотим. Я согласен, что мы должны быть идеальными, но мы не должны быть без возможностей, а во-вторых, мы должны защищать свое. И украинский экономический национализм, протекционизм, я считаю, это нормально, это правильно".



Украинский бизнесмен обратил внимание, что для ЕС сельскохозяйственная отрасль - скорее социально-экономический проект удержания на территории своего населения, а целые отрасли сельскогохозяйства в Украине без государственной поддержки могут просто исчезнуть в ближайшее время. "Мы говорим о стимуляции тех или иных отраслевых вещей. И если это запустить, то через 2- 3 года эта отрасль просто сама собой исчезнет как явление. То есть своевременное реагирование со стороны государства - это не протекционизм одному человеку - Бахматюку, кому-то еще - не важно, это протекционизм секторальный с возможностями развития социально-экономических сред. Строительство элеваторов, заводов по переработке - для этого нужны длинные дешевые ресурсы, и функция государства - сделать подготовительные для этого механизмы - регулятивные, экономические, в банковской сфере, те вещи, которые сейчас отсутствуют. Второй вопрос, это позиционирование на внешних рынках. Что я вижу - сейчас абсолютно отсутствует роль государства как лоббиста, продвижение на внешних рынках продукции".



"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших аграрных холдингов и налогоплательщиков в Украине, на предприятиях которого в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 000 человек. Группа компаний ведет производственную деятельность в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.