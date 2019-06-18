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18.06.19 14:48

Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова

Финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, уровень напряжения в банковской системе снизился, однако решение суда об отмене национализации ПриватБанка является серьезным вызовом, заявил Нацбанк на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.

Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова

"Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированные, прибыльные", – сказала первый замглавы Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Имеем ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – добавила она.

Рожкова отметила, что у Нацбанка существует определенный план действий, но еще раз подчеркнула, что отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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