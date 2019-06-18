Полиция проверяет сообщение о минировании вуза и всех больниц в Николаеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Отмечается, что в медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.
На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.
Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.
В ведомстве также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.