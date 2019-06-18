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18.06.19 15:02

Полиция проверяет сообщение о минировании вуза и всех больниц в Николаеве

Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию и директор одного из университетов.

Полиция проверяет сообщение о минировании вуза и всех больниц в Николаеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.

На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.

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В ведомстве также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

 

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