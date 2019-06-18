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18.06.19 15:29

Суд в РФ приговорил к 12-17 годам тюрьмы фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". ФОТО

Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Крым.Реалии.

Суд в РФ приговорил к 12-17 годам тюрьмы фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир 01

Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Суд в РФ приговорил к 12-17 годам тюрьмы фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир 02

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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