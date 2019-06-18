"Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - Меркель о переговорах в "нормандском формате"

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников. - Ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь канцлер Германии добавила, что Германия и Франция готовы к такой встрече. "Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - сказала Меркель.

"12 июля будет встреча советников в минском формате", - сказала Меркель во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель

Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.