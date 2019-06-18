Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель

Об этом она заявила на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено за любую цену", - сказала Меркель.

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