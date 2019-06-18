Зеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили также и о реформах в Украине. Я заверил федерального канцлера в своей решимости внедрять амбициозные преобразования в Украине, и в первую очередь обеспечить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры вместе с вновь созданным Антикоррупционным судом", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Берлине.

Президент поблагодарил Германию за значительную финансовую и техническую помощь украинскому государству.

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"Без преувеличения скажу, она является важной опорой политики реформ в Украине", - подчеркнул Зеленский.