Террористы специально удлиняют процедуру выезда с оккупированных территорий, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Российско-террористические войска продолжают саботировать пропуск граждан через линию разграничения. Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территории Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. В частности пророссийские боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами.

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Такие действия создают так называемый "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами, особенно опасным в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительная количество граждан не успевает даже добраться уже закрытого КПВВ.

В частности очередная такая провокация имела место вчера в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь". Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20.20 с временно оккупированной территории Украины до контрольного пункта въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же следовали четыре малолетних ребенка. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блок-постом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ.

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Следуя через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой "серой зоне", поскольку нарушение минских договоренностей со стороны боевиков не прекращаются и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры.

Отмечаем, что подразделения Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил придерживаются четкого графика работы КПВВ и, учитывая опасность пропуска людей в темное время суток, не могут удлинять контрольно-проверочные операции после времени предусмотренного графиком.

Пограничники из состава Объединенных сил напоминают, что сейчас действует летний режим работы во всех контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения, пропуск лиц и транспорта осуществляется ежедневно с 6.00 до 20.00. Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации вооруженных формирований РФ и не следовать через линию разграничения по истечении определенного времени работы контрольных пунктов въезда-выезда".

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