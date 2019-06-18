"Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко

Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По словам Витренко, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", – подчеркнул он

Ранее во вторник начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

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