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18.06.19 16:41

"Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" в случае проблем с анбандлингом или нежеланием "Газпрома" брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, предложит российской компании запасной вариант – "своп" газа.

"Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко

Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По словам Витренко, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", – подчеркнул он

Ранее во вторник начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

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