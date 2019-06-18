Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт (на транзит российского газа. - Ред.) в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - отметил Зеленский.

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