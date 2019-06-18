С начала года в суд направлено 19 уголовных производств в отношении 56 членов преступных группировок, - первый замглавы ГФС Белан

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, расследования преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций, являются приоритетом в работе следственных подразделений налоговой милиции.

"В течение 5 месяцев текущего года следственными подразделениями финансовых расследований в целом расследовалось почти 4 тыс. уголовных производств - отметил Сергей Белан. - Закончено досудебное следствие и направлено в суд 647 уголовных производств, что на 23 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Он также подчеркнул, что в направленных в суд уголовных производствах обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере 372 млн грн., что на 123 млн грн. превышает размер возмещения за аналогичный период прошлого года, а также с целью обеспечения возмещения причиненного преступлениями ущерба арестовано средств и имущества на общую сумму 482 млн грн., что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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