Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков

Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Он отметил, что список кандидатов формировался не через сайт партии.

"Мы не говорили, что будем формировать списки через сайт. Такая система работала сугубо для мажоритарных кандидатов, - сказал Разумков. - Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами".

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Помимо этого, по словам Разумкова, в список попали люди, которых в партии считают "эффективными".

"Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу", - сказал он.