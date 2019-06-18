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18.06.19 17:22

Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ

В четверти из более 200 дел, в которых детективы Национального бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили в судебные инстанции обвинительные акты, не было даже подготовительных заседаний. Некоторые из этих дел находятся без движения в судебных инстанциях более двух лет.

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Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, например обвинительный акт в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда был направлен в суд еще в апреле 2017 года. До сих пор не было проведено даже подготовительное заседание.

Назначенные заседания не происходят по разным причинам: загруженность и запланированные отпуска судей коллегии (дела НАБУ и САП должны рассматривать 3 судьи с минимум 5-летним профессиональным опытом), неявка участников процесса. Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция, что заседание назначают с интервалом в три месяца - на сентябрь. Именно осенью должен начать работу Антикоррупционный суд, в который и будут переданы дела НАБУ и САП по подсудности.

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По состоянию на конец мая 2019 года большинство решений по делам от НАБУ и САП - это утверждение соглашений о признании виновности или назначение наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ 01
Суды игнорируют 25% дел, направленных антикоррупционными органами на рассмотрение, - НАБУ 02

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