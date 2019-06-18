Конституционный суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Как передает Цензор, обб этом она сказала в интервью "ВВС News Украина".
"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.
В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.
"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.
При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа.
"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.
По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".
"Он не может быть отложен или на время временно остановлен", - подытожила Слипачук