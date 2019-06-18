Загрязнение Роси: содержание химикатов в воде возле места ДТП на Винничине превышает норму в 20 раз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на пятницу показатель химикатов в воде в колодцах села Збаржевка и водопроводе превышал норму более чем в 20 раз. Сегодня взяты новые пробы воды, и в течение дня будут свежие результаты", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Согласно сообщению, для обеспечения местных жителей питьевой водой организован подвоз из Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 т. Также закуплена большая емкость для питьевой воды объемом 2 т, чтобы ежедневно завозить в село воду надлежащего качества.

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В водоемах выше и ниже по течению от места аварии превышений содержания гербицидов в воде не обнаружено.

Напоминаем, 9 июня возле села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

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