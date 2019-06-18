Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в концлагерь, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.
Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии.
Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.
Крым - это Украина!"