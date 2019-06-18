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18.06.19 18:48

За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц, - КГГА

В течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов КГГА Сергей Мрыга в ответе на запрос УНН.

По данным чиновника, в течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 грн. Как уточнили в КГГА, домовые указатели изготавливаются из эмалированного покрытия на металлической основе. Ориентировочная стоимость изготовления одного домового указателя составляет 550-600 грн.

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