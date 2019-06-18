С начала года корью в Украине заболело 54 тыс. человек, 18 из них умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Минздрава.

За последнюю неделю корью в Украине заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 ребенок.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевский (110 больных: 46 взрослых и 64 ребенка), Харьковской областях (97: 63 взрослых и 34 ребенка) и г. Киев (87: 47 взрослых и 40 детей). Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской (80 больных: 23 взрослых и 57 детей) и Львовской областях (64: 27 взрослых и 37 детей).

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С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019) корью заболели 54 065 человек - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

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