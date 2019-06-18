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18.06.19 19:59

Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине

Бывший глава Верховного суда Василий Маляренко прогнозирует разгруженность общих судов, в случае внедрения в Украине института мировых судей.

суд,антикоррупционный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Мировые судьи? Это будет очень правильное решение. Мы его (этот институт) отстаивали давно. Для того, чтобы не было перегрузки в судах районного звена, апелляционных судах и Верховном суде и чтобы судей избирал народ, нужны мировые суды. Для рассмотрения дел, с которыми наиболее часто сталкивается простой человек - разрыв брака, алименты, земельные споры, драки, мелкие кражи и так далее. То есть, это незначительные вопросы", - сказал он.

По его словам, мировые судьи должны работать в каждом районе, возможно на один район несколько судей.

Он считает, что апелляционной инстанцией для мирового судьи должен быть районный суд, а кассационной - областной апелляционный суд.

"Вот и все. И в Верховный суд они не должны ходить", - отметил Маляренко.

Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Бывший судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

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