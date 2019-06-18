Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Мировые судьи? Это будет очень правильное решение. Мы его (этот институт) отстаивали давно. Для того, чтобы не было перегрузки в судах районного звена, апелляционных судах и Верховном суде и чтобы судей избирал народ, нужны мировые суды. Для рассмотрения дел, с которыми наиболее часто сталкивается простой человек - разрыв брака, алименты, земельные споры, драки, мелкие кражи и так далее. То есть, это незначительные вопросы", - сказал он.

По его словам, мировые судьи должны работать в каждом районе, возможно на один район несколько судей.

Он считает, что апелляционной инстанцией для мирового судьи должен быть районный суд, а кассационной - областной апелляционный суд.

"Вот и все. И в Верховный суд они не должны ходить", - отметил Маляренко.

Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Бывший судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

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