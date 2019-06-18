"Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко.

Он напомнил, что закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать кандидатов из списка, принятом на съезде, но не позволяет включать новых уже после установленной даты, в этом случае - после 10 июня.

В связи с этим "Опоблок" не сможет включить Ефремова, который уже третий год находится под стражей по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины".

Ранее народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что Ефремова включат в первую десятку списка "Опоблоку".