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18.06.19 21:28

Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович

Вероятность того, что действующий председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович останется на посту очень низкая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил сам директор Института заявив, что новая власть вряд хочет видеть его на этом посту.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - рассказал Владимир Вятрович.

Директор центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти считает, что это связано с его критической позицией по новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович.

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