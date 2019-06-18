Вы можете стать первым президентом на Марше равенства, - ЛГБТ-актвисты пригласили Зеленского на "Киевпрайд"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили организаторы.

"Владимира Зеленского приглашают стать первым президентом Украины, который выйдет на Марш равенства и поддержит права человека. Мы разделяем позицию президента Украины, что человек является высшей ценностью, и государство должно работать для человека. 23 июня тысячи украинок и украинцев выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. Мы были бы рады видеть господина президента среди неравнодушных к правам человека украинцев, ведь именно он является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", - говорится в пресс-релизе организаторов "КиевПрайд".

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В Администрации президента пока не комментировали факт приглашения Владимира Зеленского на Марш равенства.

Акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве