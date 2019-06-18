Жители оккупированного Армянска, где прошлым летом произошел выброс на химзаводе, снова жалуются на экологию

Как рассказали Крым.Реалии местные жители, в городе уже говорят про повторения прошлогодней ситуации, передает Цензор.НЕТ.

"Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом (прошлого года - КР). Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков - у меня дети аллергики - это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах", - сказала в комментарии Крым.Реалии активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

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В социальных сетях также обсуждают и жалуются на неприятные запахи в городе и недомогания.

Загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

"Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - сказано в опубликованном мониторинге, который проводился с 3 по 10 июня.

При этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал 18 июня о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Титан".

"Уровень концентрации серной кислоты там сейчас 6,5-7%. Предельно допустимая норма концентрации - 12%. В прошлом году была 30% концентрация, в результате чего происходило испарение. Сегодня подается в кислотонакопитель примерно 52 тысячи кубометров (воды) в сутки, испаряется - около 40 тысяч кубометров в сутки. Пока баланс выдерживается и ничего (в воздухе) нет", - цитирует Аксенова провластный крымский сайт Крыминформ.

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Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

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В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".