700 служебных автомобилей, разбитых в первые годы работы патрульной полиции, ждут ремонта, - Жуков

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранитель пояснил, что многочисленные ДТП с участием патрульных автомобилей связаны с тем, что у полицейских было мало опыта вождения именно служебного автомобиля.

"Проблема существует из-за того, что когда полицейский включает маячок и сирену, то он уверен, что, согласно ПДД, его все должны пропускать. Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии", – сказал Жуков.

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"Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может ожидать выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры.

Кроме этого, есть такая проблема, что в 2015-м – первый год работы патрульной полиции – было разбито очень много машин. Следовательно, они до сих пор где-то стоят и ждут своей очереди на ремонт, а это 40% всего автопарка полиции – примерно 700 машин на всю Украину", – признал полицейский.

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