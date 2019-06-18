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18.06.19 23:03

"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций", - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса. ФОТО

В Берлине Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, - Зеленский встретился с представителями немецкого бизнеса 01

На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - сказал Зеленский.

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"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Президент Украины. По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Зеленский подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

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