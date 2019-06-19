Facebook запустит собственную криптовалюту Libra

Facebook заявила, что она связалась с 28 партнерами, чтобы сформировать ассоциацию Libra, основанную в Женеве организацию, которая руководит новой цифровой монетой, которую она запустит в первой половине 2020 года, говорится в маркетинговых материалах и интервью с руководителями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Facebook также создала Calibra, дочернюю компанию, которая будет предлагать цифровые кошельки, связанные с платформами обмена сообщениями Messenger и WhatsApp, чтобы хранить, передавать и тратить новую криптовалюту, что будет обеспечиваться активами, поддерживаемыми правительством.

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Компания, базирующаяся в Менло-Парк, штат Калифорния, имеет большие амбиции относительно криптовалюты, но вопрос конфиденциальности потребителей или регуляторные барьеры могут стать значительными препятствиями.

Компания Facebook надеется, что она не только обеспечит транзакции между установленными потребителями и предприятиями во всем мире, но и будет предоставлять потребителям доступ к финансовым услугам.