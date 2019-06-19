Зеленский констатировал проблему восприятия Украины миром и отметил, что необходимо разрушить стереотипное видение, - гендерный советник Бардина о "туристических брендах"

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, гендерный советник президента Марина Бардина рассказала изданию "Повага".

Так она комментирует бурную реакцию на слова Зеленского о туристических брендах Украины.

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"И, если посмотреть, проанализировать сказанное полностью, то Владимир констатировал проблему внешнего восприятия Украины миром и отметил, что мы наоборот имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие. Кроме того, у нас есть определенные действия, которые бы подтверждали уважение команды Владимира Зеленского женщин и готовность поддерживать женщин. В частности, партия "Слуга народа" продемонстрировала 30%-ное представительство женщин в списке. И такие вещи, реальные действия, для меня являются показателем готовности поддерживать женщин", - отметила гендерный советник президента.

В то же время она положительно оценила флешмоб в Фейсбуке #Ятобінебренд. "Потому что это (флешмоб, - Ред.) свидетельствует о том, что женщины продолжают активно отстаивать свои права и уже новой власти задают показатель того, как следует коммуницировать ряд вопросов относительно женщин", - сказала Марина Бардина.

Напомним, в ответ на сексистские слова Владимира Зеленского о туристических брендах Украины, среди которых "красивые женщины", начался флешмоб #Ятобінебренд и #яНеТуристичнийБренд.

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