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19.06.19 01:21

Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что она намерена это сделать", - сказал сотрудник Госдепартамента.

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Он не указал, о каком именно вооружении идет речь. Однако назвал среди приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.

"Глядя в будущее, мы должны рассмотреть (возможность поставок. - Ред.) систем ПВО, прибрежной обороны... Все они очень важны", - отметил американский дипломат.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

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