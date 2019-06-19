18-19 июня на Донбассе погиб один украинский воин, шестеро получили ранения и боевые травмы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм;

- окраины Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Верхнеторецкое - из стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Пески - из миномета калибра 120 мм;

- Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:

- район населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды Новолуганское - из автоматических гранатометов;

- вблизи Травневого - из автоматических гранатометов;

- дважды Троицкое - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

Потери противника уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командир разведки 42-го ОМБ Павел Тихонов погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС. ФОТО

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил три обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;

- в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Марьинка - из стрелкового оружия.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



