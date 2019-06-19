США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

По убеждению Хербста, США должны усилить поддержку Украины.

"Западные санкции имеют реальную цену для российской экономики. Из-за них РФ теряет ежегодно 1,5% ВВП", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, западная военная поддержка, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на Москву.

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"Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейних радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул Хербст.

Кроме того, по его мнению, США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заметил эксперт.

В этой связи он отметил: "Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть".

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

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