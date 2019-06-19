Самое важное значение Минских соглашений в том, что РФ формально признает территориальную целостность Украины, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России" заявил Курт Волкер.

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - подчеркнул американский дипломат.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.

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Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", - подчеркнул он.

По словам дипломата, "Минску" не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.