Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Об этом рассказала по итогам переговоров официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Госсекретарь Помпео и Верховный представитель обсудили отношения США и ЕС, а также ряд общих интересов и общие вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами и Европой, в том числе вопросы безопасности и обороны в Европе, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдову, западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео обсудил с вице-премьером Италии Сальвини исходящие от РФ, Ирана и Китая угрозы,- Госдеп США

Встреча государственного секретаря Соединенных Штатов и высокого представителя Евросоюза состоялась непосредственно в Государственном департаменте США.