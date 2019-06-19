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19.06.19 08:49

Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе встречи во вторник с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини обсудил ряд общих вызовов, в том числе российско-украинский вопрос.

Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Об этом рассказала по итогам переговоров официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Госсекретарь Помпео и Верховный представитель обсудили отношения США и ЕС, а также ряд общих интересов и общие вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами и Европой, в том числе вопросы безопасности и обороны в Европе, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдову, западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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Встреча государственного секретаря Соединенных Штатов и высокого представителя Евросоюза состоялась непосредственно в Государственном департаменте США.

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