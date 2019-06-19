Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Такое мнение 18 июня он выразил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все другие, освободятся раньше приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держатся", – сказал Джемилев.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 18 июня Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам. Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.

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12 октября 2016 года в оккупированном РФ Крыму были проведены обыски в пяти семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.