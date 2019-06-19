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19.06.19 09:12

По мобилизации не призывался: Минобороны опровергло свое сообщение о повестках Зеленскому в 2014-2015 годах. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве по мобилизации Президента Владимира Зеленского в 2014-2015 годах.

По мобилизации не призывался: Минобороны опровергло свое сообщение о повестках Зеленскому в 2014-2015 годах. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Українських Новин".

Ответ подписан начальником управления персонала - заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.

"Українські Новини" запросило у Минобороны информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не явился в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

Данная информация о повестках была обнародована пресс-службой Минобороны 13 апреля текущего года в ответ на депутатские запросы депутатов Верховной Рады Юлия Мамчура, Александра Бригинца (оба - "Блок Петра Порошенко"), Татьяны Чорновол и Михаила Бондаря (оба - "Народный фронт").

По мобилизации не призывался: Минобороны опровергло свое сообщение о повестках Зеленскому в 2014-2015 годах 01

В ответ на запрос "Українських Новин" Минобороны подтверждает, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны (обновлено)

По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность "діловод діловодства".

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", - сказано в ответе министерства.

По мобилизации не призывался: Минобороны опровергло свое сообщение о повестках Зеленскому в 2014-2015 годах 02

Напомним, народный депутат из фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол попросила Министерство обороны Украины подтвердить или опровергнуть информацию о якобы уклонении шоумена, а ныне кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году.

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