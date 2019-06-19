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19.06.19 09:26

Кабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман

Одним из вопросов ближайшего заседания правительства станет инициатива о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций и обработки законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов.

Кабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает Цензор.НЕТ.

"Я выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации. А следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям…Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должно быть в громадах - вам решать, кто ваши руководители", - подчеркнул Владимир Гройсман в эфире программы "Свободы слова" на телеканале "ICTV" во вторник вечером.

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