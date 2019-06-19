Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных, - Супрун

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных. В то же время лишь половина людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Но именно своевременное диагностирование болезни является залогом эффективного лечения, которое существенно продлевает жизнь. Пройти тест украинцы могут у своего семейного врача или в центрах тестирования", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что в Украине самый распространенный путь заражения ВИЧ-инфекцией (65%) — половой.

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"Значительное количество новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет", - сообщила Супрун.



