У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом он признался в интервью русской службе "BBC", комментируя высокий антирейтинг на уровне 46%.

"А к Порошенко сейчас 75% негативно [относятся], ну и что? Он готов [идти на выборы]? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?" - сказал Медведчук.

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Он добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, потому что он и сам относится к людям негативно.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - сказал Медведчук.