"Роттердам+ закончился", - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Роттердам+ закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает Роттердам +. По данным НКРЭКУ, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам +, который должен был быть в 1 полугодии 2019 г. должен был составлять 2 грн за кВт-час.

Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно Роттердам +", - написал он.

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Вместе с тем он отметил, что сезонность не имеет существенного влияния на такие тарифы: "Для полноты картинки можно сравнить такой тариф с соответствующими периодами 2018 г. (выделены красным). В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды. Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам +".

"Всего за 2 квартал 2019 г. при фактической формуле Роттедам + тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется тоже затянуть пояс. Фактическая ликвидация Роттердам + состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и т.д. Короче, мы сделали ее вместе :).

Но чтобы не было и формального существования этой формулы, Президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить Р + на Р -. Это диаметрально противоположная позиция к позиции Петра Порошенко, который оправдывал существование Р + то требованиями МВФ, то какими-то другими выдумками", - написал Герус.

Тарифы угольных электростанций с сайта ГП "Энергорынок" http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5

Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, там заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и лишить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовою (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В июле 2016 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемым схему "Роттердам+", а в 2017-м генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что формула составляет коррупционную угрозу для государства. Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фонда.