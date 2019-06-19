У Рищука прошли обыски по делу об убийстве Гандзюк

Информацию об обысках Рищук сам подтвердил "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в постановлении суда о проведении обыска говорилось о деле убийства Екатерины Гандзюк и поджоге Алешковского леса.

"Не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала. Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли. Я уверен это нужно для картинки, для того, чтобы я ушел из округа. Я убежден, что все это завершится 22 июля после выборов", - заявил Рищук.

Также экс-чиновник добавил, что обыски проводили в его отсутствие.

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Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.