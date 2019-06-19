За минувшие сутки на водоемах Украины погибли 15 человек. С начала года - 505, в том числе 56 детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по два случая погибших на воде зафиксированы в Волынской и Черниговской областях, а также в Киеве.

На водоемах Киевщины с начала года погибло уже 58 человек, и это самый большой показатель по Украине.

Меньше же погибших - на Николаевщине и Херсонщине. Соответственно 6 и 8 человек.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 505 граждан, из которых 56 детей. При этом спасены 185 человек, в том числе 30 детей.

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Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Относительно происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.