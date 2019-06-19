Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.06.19 12:25

Суд на Киевщине приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, который зарезал участника АТО из-за пьяной ссоры

В Вышгороде при потреблении алкогольных напитков между четырьмя товарищами произошел конфликт на политической почве, который закончился смертью одного из мужчин - участника анти-террористической операции на Донбассе.

приговор

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 5 декабря 2017 года осужденный вместе с четырьмя товарищами в г. Вышгород в своем доме распивал спиртные напитки. Тогда же, будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве политических мотивов между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Когда конфликт был почти исчерпан, двое мужчин покинули квартиру злоумышленника и на лестничной клетке ждали у дверей лифта. Осужденный не оставляя желания убить товарища, который оказался участником АТО, взял нож, догнал их и нанес потерпевшему несколько ударов ножом в спину.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Смотрите также: За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить. ФОТО

В суде обвиняемый свою вину не признал. Однако, его виновность в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Приговором Вышгородского районного суда Киевской области 35-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за умышленное противоправное лишение жизни другого человека.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100