Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму

Об этом глава Меджлиса заявил в видеообращении в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента - нужно срочно созывать заседание Совета безопасности ООН из-за брутального невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, по отмене решения по запрету деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решения ЕСПЧ по Эдему Бекирову. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности крымскотатарскому народу, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земле", - сказал Чубаров.

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По его мнению, такое заседание Совбеза ООН должна провести в ближайшие дни.

"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", - отметил Чубаров.

Ранее Чубаров, комментируя обыски 19 июня в двух домах в Сары-Су Белогорского района в Крыму​, заявил, что в аннексированном Крыму "продолжается тотальная облава на крымских татар".

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После оккупации Крыма Россией года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".