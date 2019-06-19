Гройсман предложил сократить численность РГА на 50%

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гройсман подчеркнул, что в некоторых регионах чиновники РГА не дают возможности громадам объединяться.
Он также отметил, что за три года децентрализации встал вопрос оптимизации государственных чиновников на местах.
"Поэтому сегодня я внес предложение Правительства о сокращении численности государственных районных администраций в Украине на 50% с 1 января 2020 года", - рассказал премьер-министр.
Гройсман добавил, что сокращение не касается социальных служб и двух регионов - это Донецкой и Луганской областей, поскольку там работают ВГА.