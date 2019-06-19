Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17. СПИСОК

Соответствующий отчет организация обнародовала в среду, 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского ("Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня, в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

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Также в числе причастных:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф" - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

- Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань" - командир боевиков, который после того, как самолет был сбит, привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

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- Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей" - идентифицирован как боевик по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17.

- Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бес" - способствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

- Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".

- Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батя" - идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до того, как самолет был сбит.

- Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" - идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбиванием MH17.

- Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" - наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку "Бука" по Донецку.

- Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.